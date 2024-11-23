شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ظهوره الأول.. اتهامات عمرو دياب للشاب سعد أسامة تقوده لمحكمة الجنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر اليوم محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، ينشر الخليج 365 اتهامات عمرو دياب للشاب طبقا للتحقيقات.

- عمرو دياب اتهم الشاب بالاعتداء عليه أثناء الحفل.

- عمرو دياب اتهم الشاب بأستفزازه أمام الجمهور.

- عمرو دياب اتهم الشاب بدفعه خلال حضوره الحفل.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل إحدى الفنآدق.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات، أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.