بافلو برجر تعلن عن فرص عمل لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بافلو برجر عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بفروع الشركة المختلفة بـ “السادس من أكتوبر – المقطم – التجمع الخامس – مصر الجديدة – مدينه نصر”، برواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية إلى 11000 جنيه، بالإضافة إلى الحافز الشهري والإضافي، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة بافلو برجر

مطلوب مدير فرع، خبره فاست فود – الراتب 11000 جنية مطلوب مساعد مدير مطعم، يشترط خبرة في مجال الفاست فود، براتب 9000 جنية. مطلوب عضو فريق مطعم، خبره أو بدون خريجين – الراتب 5000 جنية.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة واقل من متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وعلى المتقدم تقديم موقف واضح بالنسبة للخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

وتقدم الشركة رواتب مجزية من 5000 جنية إلى 11000 جنية + حافز كل 4 اشهر 2000 جنية، بالإضافة إلى الإضافي والحافز الشهري، كما توفر بدل انتقال لبعض الفروع وصرف زي عمل، كما توفر فرص للترقي بعد 6 اشهر، وأجازات سنوية وتدريب مدفوع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة بافلو برجر

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي”وظائف شركة بافلو برجر“.