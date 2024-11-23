إرجاء إصدار الحكم في قضية ترامب بنيويورك إلى أجل غير مسمى

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترمب، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.
وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 تشرين الثاني، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني.
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