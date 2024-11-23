شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مروجى مخدر الاغتصاب الـGHB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مروجى مخدر الاغتصاب الـGHB؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط مروجى مخدر الاغتصاب الـGHB. وأيد 93% من القراء تكثيف الحملات لضبط مروجى مخدر الاغتصاب الـGHB، بينما عارض 7% من القراء تكثيف الحملات لضبط مروجى مخدر الاغتصاب الـGHB.

نتيجة الاستطلاع

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