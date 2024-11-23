شكرا لقرائتكم خبر عن مخدر الشابو.. يجعل متعاطيه غير سوى ويؤدى إلى السكتات الدماغية والجلطات والان مع تفاصيل الخبر

تحولت المخدرات التخليقية التى تصنع داخل المعامل الكيماوية، إلى شبح مرعب يداهم المجتمع وتسببت هذا الجيل الثالث من المخدرات فى تدمير عقول الشباب وتخريبها.

وكان الجيل الأول من المخدرات حول العالم، تتمثل فى الحشيش والأفيون، ثم انتقلت إلى الجيل الثانى الممثل فى الهيروين والكوكايين والماكس، وبعدها الشابو والأيس ومخدرات الاغتصاب منها GHB، وغيرها.

مادته التى يصنع منها هى "الميثامفيتامين" المنشطة والتى يقترب تأثيرها من تأثير مخدر الكوكايين، والتى من شأنها التسبب فى ادمان الشخص المتعاطى بشكل سريع، ويتكون من كورات بلورية ليس لها لون محدد ولا رائحة، مذاقه مر وسريع الذوبان فى الماء بشكل سريع.

مخدر الشابو

"الآيس، الطباشير، كريستال ميث" كل هذه مسميات له، أنتشر بسرعة البرق بين المتعاطين، خطره يمكن فى تأثيره المباشر على الجهاز العصبى، ولا يحتاج الفرد لأكثر من مرة حتى يصبح مدمن له، الاستمرارية فى تعاطيه يؤدى إلى حدوث العديد من الأثار السلبية على الصحة النفسية للشخص، بالإضافة إلى الإصابة الأكيدة بالتلف الدماغى و أمراض الذهان، يؤدى أيضا تعاطى ذلك المخدر بالإصابة بجلطات المخ والقلب والغيبوبة المفاجئة.

هناك عدة طرق يستخدمها مدمنى "الشابو" فى تعاطى ذلك المخدر الفتاك، من أبرزها "الشم، الحقن، التدخين، البلع بالفم"، وما هى إلا دقائق ويبدئ مفعول المخدر فى الظهور على الشخص، ليتحول بعدها إلى شخص أخر بسلوك وتصرفات غريبة عنه.

وكمثله من المواد المخدرة، توجد عدة أضرار ومخاطر لذلك المخدر تمكن فى " ضعف الشهية، زيادة الانتباه واليقظة، ضعف الشعور بالتعب، الشعور بالثقة، والتحكم بالنفس، الشعور بالنشوة، والمتعة والرفاهية، هذا بالإضافة إلى الأضرار الجانبية والتى تتمثل فى " جفاف الفم، الأرق والقلق، فقدان الوزن، جنون العظمة، ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدل التنفس، فقدان الذاكرة، والتشتت، هلوسات سمعية وبصرى، العنف، والسلوك العدوانى، ارتفاع درجة حرارة الجسم، رعشة العضلات والتشنجات، زيادة سرعة دقات القلب و عدم انضباطها، ومشكلات القلب والسكتة الدماغية.