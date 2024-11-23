شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد الأوكسجين والمياه فى مشفى كمال عدوان بغزة جراء قصف الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الجمعة نفاد الأكسجين والماء في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع نتيجة القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية نحوه في الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "القصف أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيس بالمستشفى، وثقب خزانات المياه، ليصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى".

وذكر البيان أن المستشفى به 80 مريضا، وهناك 8 مرضى في العناية المركزة، لافتا إلى أن القصف أسفر عن إصابة 6 أفراد من الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، بينهم حالات خطرة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الخميس، عن مقتل 90 شخصا على الأقل، كما ألقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية عدة قنابل نحو ساحة مستشفى كمال عدوان.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطبيب سعيد جودة وعددا من المواطنين أصيبوا بجراح عقب قيام المسيرات الإسرائيلية بإلقاء القنابل.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 10 غارات على منطقة الرضيع والمنشية في بيت لاهيا، كما فرض الجيش حصارا بالنار على مدرسة "أبو تمام" التي تؤوي آلاف النازحين في المنطقة ذاتها.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس، أن "حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44056 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 104268 إصابة".