شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقييمات والأداءات الصفية لـ16 أسبوعا دراسيا لتلاميذ الثالث الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا للتقييمات والأداءات المنزلية والصفية لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى لـ" 16 أسبوعا دراسيا لمواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والماث، حيث يمكن لأولياء الأمور متابعة التقييمات عبر الرابط التالى:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=1933&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على "التقييمات الأسبوعية"، قائلا إن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على أهميتها فى قياس نواتج التعلم بشكل دورى، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائيًا بشكل يومى، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم فى كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أى مشكلات فى التحصيل بشكل مبكر.