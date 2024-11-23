اعلانات وظائف الوسيط pdf الجمعة 4/10/2024

الرياض - أميرة القحطاني - ننشر وظائف جريدة الوسيط طبعة القاهرة الكبرى، ليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 ووظائف خالية للمحاسبين في شركة بيطرية، وفرص عمل لخريجات تجارة انجليزي حديثي التخرج، كما تعلن جريدة يومية بالعباسية عن حاجتها الى مندوبين ومندوبات اعلانات، ووظائف للمدرسين والمدرسات، ومطلوب سكرتيرة لشركة سيارات اجنبية، ووظائف في شركة كبرى تعمل في مجال الزيوت الغذائية، جريدة الوسيط pdf مصر..

اعلانات وظائف الوسيط مصر 4/10/2024

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المصدر : جريدة الوسيط