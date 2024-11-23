وظائف خالية بشركة مونجيني للصناعات الغذائية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة مونجيني للصناعات الغذائية، احدي أكبر سلاسل معارض الحلويات والمخبوزات في مصر والهند، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل بفروع الشركة في “حلوان – المعادي – المقطم – مصر الجديدة – مدينة نصر – عين شمس – جسر السويس – العاشر من رمضان – مدينة بدر”، ونتابع الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة مونجيني للصناعات الغذائية

مطلوب مدير فرع، مؤهل عال ويشترط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مطلوب مشرفين مبيعات داخلية، ويشترط توافر خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

مطلوب مسئول مبيعات داخلية، ويشترط توافر خبرة في مجال العمل.

الشروط والمزايا

للراغبين يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وتوافر خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 38 سنة، وان يتمتع بمهارات تواصل جيدة، والوظائف متاحة للجنسين.

وظائف أخرى: –

وتوفر الشركة للعاملين بها والمقبولين مرتبات مجزية والعمل 9 ساعات يوميًا وساعة راحة، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

أماكن العمل:

حلوان.

المعادي.

المقطم.

مصر الجديدة.

مدينة نصر.

عين شمس.

جسر السويس.

العاشر من رمضان.

مدينة بدر.

طريقة التقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المعلنة بالشركة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة مونجيني للصناعات الغذائية” وذلك عبر تعبئة كافة البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف.