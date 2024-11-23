جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - يعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة المؤهلات المتوسطة، للعمل بشركة «الأهرام للموازين»، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم عليها كالتالي: –

وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

مطلوب فنيين الكترونيات.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين جميع المؤهلات العليا والمتوسطة، كما يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، ويفضل أن يكون المتقدم للوظائف من ساكني منطقة الجيزة والهرم وفيصل، وتقديم موقف واضح من التجنيد، والعمل 8 ساعات، وتقدم الشركة رواتب مجزية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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طريقة التقديم على الوظائف المعلنة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

أوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن التقديم على الوظائف المعلنة، يتم من خلال الحضور شخصيًا إلى مقر الجهاز بالعنوان التالي: 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني، وللاستفسار يرجي الاتصال على الأرقام التالية: 35711198 – 35720825 يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًَا وحتى الساعة الثانية عصرًا.