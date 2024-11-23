شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد حلمي: أتمنى ترميم جميع الأفلام القديمة.. و"تايسون" يستحق التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حلمي، إنه لم يسعفه الوقت ليشاهد أي أعمال خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنه كان مسافر، وتمكن من اللحاق بختام المهرجان.

وأضاف خلال لقائه على قناة "dmc" خلال مشاركته بـ مهرجان القاهرة السينمائي: "في أفلام كتير تستحق الترميم، أتمنى أي فيلم أبيض وأسود يترمم، وفي أفلام ملونة كمان تستحق الترميم، زي فيلم البرئ، لو قدرنا نعلي الكواليتي بتاعه تبقى من الحاجات العظيمة".

وتابع: "مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان عريق وهو حدث مهم من أيام ما كنا في الجامعة، وكان بيطلع لنا كارنيهات علشان نحضر".

وقال: "قدوم مهرجان السينما كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لنا، لأننا كنا بنعدي على كل السينمات في وسط البلد وبنتابع الأفلام بشكل كبير".

وأضاف: "في ناس كتير تستحق تتكرم السنة الجاية، وخايف أقول أسامي حد يزعل، بس أحب نكرم الجداد، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح تايسون لأنه موهبة كبيرة أوي".