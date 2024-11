شكرا لقرائتكم خبر عن بوب ديلان: أذهلتنى أغنية Joy لـ نيك كيف وفرقة The Bad Seeds والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغنى العالمى بوب ديلان أفكاره حول المغنى نيك كيف وفرقة The Bad Seeds بعد مشاهدة حفلهم الأخير فى باريس، كجزء من جولتهم الجارية فى المملكة المتحدة وأوروبا "Wild God".

كتب ديلان من خلال حسابه على موقع التغيردات X: "رأيت نيك كيف مؤخرًا في باريس في Accor Arena وأذهلتني حقًا أغنية "Joy" حيث يغني "We've all had too much sorry, now is the time for joy".

أغنية "Joy" من أحدث ألبوم Wild God لـ نيك كيف وفرقة The Bad Seeds "، والذي صدر في أواخر أغسطس الماضى.