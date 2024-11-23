شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: فيلم "سرقات صيفية" تجربة لم يكن مخطط لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج يسرى نصر الله: "كنت سعيدا بتواجد جمهور كبير فى الندوة التى عقدتها بعد تكريمى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى"، مؤكدا: "كل السينمائيين مع المساواة والقيم الإنسانية، وأنا مجرد مواطن عنده إحساس بالإنسانية".

وأضاف يسرى نصر الله خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، في أول ظهور له بعد تكريمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن فيلم "سرقات صيفية" تجربة لم يكن مخطط لها، وكتبتها بفكرة بسيطة عن عائلة أيام الإقطاعية، ونصحنى يوسف شاهين بتقديمه مع من أقتنع به.

وأوضح يسرى نصر الله أن الفيلم تم عرضه فى مهرجان "كان"، وتم عرضه 6 أشهر فى سينمات فرنسا، وكان أول تجربة سينمائية للفنانة عبلة كامل، وأول ظهور للفنان محمد هنيدى.