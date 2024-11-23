فن ومشاهير

يسرى نصر الله: فيلم "سرقات صيفية" تجربة لم يكن مخطط لها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: فيلم "سرقات صيفية" تجربة لم يكن مخطط لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج يسرى نصر الله: "كنت سعيدا بتواجد جمهور كبير فى الندوة التى عقدتها بعد تكريمى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى"، مؤكدا: "كل السينمائيين مع المساواة والقيم الإنسانية، وأنا مجرد مواطن عنده إحساس بالإنسانية".

وأضاف يسرى نصر الله خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، في أول ظهور له بعد تكريمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن فيلم "سرقات صيفية" تجربة لم يكن مخطط لها، وكتبتها بفكرة بسيطة عن عائلة أيام الإقطاعية، ونصحنى يوسف شاهين بتقديمه مع من أقتنع به.

وأوضح يسرى نصر الله أن الفيلم تم عرضه فى مهرجان "كان"، وتم عرضه 6 أشهر فى سينمات فرنسا، وكان أول تجربة سينمائية للفنانة عبلة كامل، وأول ظهور للفنان محمد هنيدى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements