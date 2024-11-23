دياموند أبو عبود أفضل ممثلة عن فيلم أرزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 01:27 صباحاً - حصلت الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "أرزة" الذي شارك في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة الـ45 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاصيل شخصية دياموند أبو عبود بفيلم "أرزة"

وتجسد النجمة دياموند أبو عبود دوراً محورياً بالفيلم؛ إذ تقدم شخصية تُدعى "أرزة"، وهي أمٌ تعيش مع أختها وابنها، وتضطر للعمل حتى يستطيعوا العيش وتوفير الأشياء ومتطلبات الحياة، وأثناء ذلك تقع العديد من الأحداث التي تغيّر من مجريات الأمور.



وضم الفيلم عدداً من الفنانين، منهم: دياموند أبو عبود، بيتي توتل، مع الموهبة التمثيلية الشابة بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كل من الممثل فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين وآخرين، والفيلم من إخراج ميرا شعيب.

دياموند أبو عبود تعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة

وعبرت النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود عن سعادتها بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أرزة"، إذ قالت: " شكرا مصر والجمهور المصري، شكرا لجنة التحكيم، شكرا الفنان حسين فهمي".

المكرمون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان قد كرم في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي مُنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، النجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF"

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