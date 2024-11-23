القائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 01:27 صباحاً - أقيم مساء اليوم حفل ختام الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي شهد حضور عدد كبير من صُناع ونجوم السينما في الوطن العربي والعالم، وقد شهد الحفل إعلان الجوائز الخاص بالأفلام المُشاركة بالمسابقات المُختلفة من دورة هذا العام من المهرجان.

"الخليج 365" تستعرض القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بمهرجان القاهرة 2024

وبهذا التقرير تستعرض لكم "الخليج 365" القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي جاءت كالآتي:

جوائز المسابقة الدولية

الهرم الذهبي أفضل فيلم الفيلم الروماني "العام الجديد الذي لم يأتى بعد"

الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة المخرجة ناتاليا نزاروفا عن فيلم طوابع بريد

الهرم البرونزي لأفضل فيلم عمل أول أو ثان فيلم مالو للمخرج البرازيلي بيدرو فريري

جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو ذهبت للفيلم الإيطالي فيتوريا

جائزة أحسن ممثلة ليي كانج شنج عن فيلم قصر الشمس الزرقاء

جائزة أحسن ممثل ماكسيم ستويانوف عن فيلم طوابع بريد



جوائز مسابقة آفاق السينما العربية.

حصل الفيلم المصري «دخل الربيع يضحك» على تنويه خاص

حصد جائزة أفضل ممثل محمد خوري عن الفيلم المغربي المرجا الزرقا.

حصدت جائزة أفضل ممثلة اللبنانية دياموند بو عبود عن فيلم أرزة

جائزة يوسف شريف رزق الله لأفضل سيناريو ذهبت الي لؤى خربش - فيصل شعيب عن فيلم ارزة.

حصد فيلم حالة عشق جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي

ذهبت جائزة صلاح أبو سيف لأفضل مخرج لنهى عادل عن فيلم دخل الربيع يضحك.

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل

- مُنحت لفيلم "أبو زعبل 89"

- مُنحت لفيلم "حالة عشق"

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير المخرج كاي شويه وهونج جبيشي، عن فيلم ديفيد، من الصين.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم انصراف للمخرجة السعودية جواهر العامري، الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية ومصر.

وحصل فيلم الأم والدب للمخرجة ياسمين الكمالي من مصر على تنويه خاص.

جوائز مسابقة أسبوع النقاد

ذهبت جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج: إجناس ريبينجر عن فيلم الماس خام.

ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة الي فيلم : سيمون الجبل للمخرج فيديريكو لويس.

حصل فيلم ابو زعبل 89 على تنويه خاص.

وفاز الفيلم المصري دخل الربيع يضحك للمخرجة نهى عادل بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد

جائزة أفضل فيلم أفريقي

ذهبت جائزة أفضل فيلم أفريقي طويل الى فيلم داموسي للمخرج ماتي ديوب.

فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة الى فيلم أبو زعبل 89 للمخرج بسام مرتضى.

جائزة أفضل فيلم أسيوي

ذهبت إلى فيلم تاريخ موجز لعائلة ،إخراج لين جيانجي من الصين.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

فيلم "أبو زعبل 89"

أبرز فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُذكر أن الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد تضمنت العديد من الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم إنعقاد الكثير من الندوات والجلسات الحوارية، أبرزها ندوة الفنان أحمد عز، والتي أدارها الناقد رامي المتولي ، وتحدث من خلالها " عز " عن مسيرته الفنية المكللة بالتكريمات والجوائز.

وندوة أخرى للمخرج خيري بشارة "بعنوان مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة"، وتناولت الندوة وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية.

كما كانت هناك ندوة أخرى للمخرج يسري نصر الله ، وتطرق من خلالها إلى أعماله الفنية التي قدمها مع كبار النجوم وكشف عن الكواليس الخاصة بها.

ومن بين الندوات المميزة التي أقيمت خلال فعاليات الدورة الـ 45 هى ندوة الفنان عمرو سعد والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيرا، وحملت تلك الندوة طابعاً مميزاً خاصة وأن " سعد " حرص في حديثه على بث روح التفاؤل والأمل في نفوس المتواجدين من أجل تحقيق أحلامهم .

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