شكرا لقرائتكم خبر عن مدفيديف: العلاقات بين روسيا والسعودية ممتازة وودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى مدفيديف العلاقات بين السعودية وروسيا بأنها "ممتازة وودية"، مشيرا إلى أن البلدين يتعاونان على تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

وقال مدفيديف في مقابلة مع قناة العربية السعودية: "بالنسبة للعلاقات بين موسكو والرياض فهي جيدة وودية للغاية، وتتعاون روسيا مع السعودية في قطاع الطاقة للحفاظ على استقرار السوق".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقة مع قيادة المملكة العربية السعودية ممتازة، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين.

وشهدت العلاقات الروسية السعودية تقاربا ملحوظا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا خلال السنوات الأخيرة تجسدت في التنسيق في إطار أوبك+ وزيادة حجم التبادل التجاري (حوالي 70% من حجم التجارة يأتي من تصدير المنتجات الزراعية الروسية).

ورغم العقوبات الغربية على روسيا ازداد حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين عام 2022 بنسبة 46% مقارنة بسابقه.

كذلك لعبت السعودية دورا رئيسيا في عملية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة في أغسطس الماضي، وساهمت إلى جانب دول أخرى كالإمارات في وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا .

وتتعاون روسيا والسعودية كذلك في إطار المنظمات المتعددة الأطراف الرائدة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وشارك وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في أعمال قمة "بريكس" بقازان، التي دعيت السعودية لتكون عضوا فيها خلال قمتها في جوهانسبرغ بأغسطس العام الماضي، إلى جانب الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارا من بداية العام الجاري 2024.