شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم السبت.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

تحركت أسعار الفراخ البيضاء، بمستهل تعاملات اليوم السبت، بحوالى 4 جنيهات-وفق بيانات بورصة الدواجن- وسجل سعر الكيلو 70 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، وفى مناطق يصل 71 جنيهًا، وسط فروق طفيف من مزرعة إلى أخرى.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 85 إلى 90 جنيهًا، وفق كل محافظة، كما يتم تسعير البانية والوراك وغيرها وفق كل تاجر.



وسجل سعر الفراخ الساسو 85 و86 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيهاً وهو ما يساهم فى استقرار الأسواق.



واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 150 جنيهًا والبلدى 135 جنيهًا و150 جنيهًا للبيض الأحمر.



