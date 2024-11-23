شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود: ما قصدتش أغيب عن ولاد رزق علشان الهوى سلطان وتمنيت أعمل الاتنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد داود أنه لم يكن يقصد مطلقاً الغياب عن فيلم ولاد رزق، قائلاً في تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "ما كنتش قاصد نهائياً إنى أغيب عن فيلم ولاد رزق، وكل الكلام اللى اتقال إنى كنت قاصد وبعدين عملت فيلم الهوى سلطان مش حقيقى تماماً، اللى حصل كله ترتيب وسيناريو ربانى فقط ما ليش أى دخل فيه".

وأضاف أحمد داود: بالعكس حاولنا إنى أكون موجود فى فيلم ولاد رزق 3 وكنت أتمنى ده يحصل، لكن ما قدرتش مع ارتباطى بأعمال أخرى".

من ناحية أخرى كشف الفنان أحمد داود أن أكثر ما أسعده فى فيلم الهوى سلطان ولم يكن يتوقعه هو إحداثه حالة كبيرة بين المشاهدين تخطت مرحلة الإعجاب بالفيلم ووصلت إلى مساهمة العمل فى عودة أحباء لبعض من جديد.

وقال: "قابلت شباب كتير رايحين يتفرجوا على الفيلم، منهم اللى وراني التذكرة وأكد أنها المرة التانية ليه يروح يشوف الفيلم".

تدور أحداث فيلم الهوى سلطان فى إطار رومانسى اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وكانت آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "يوم 13"، الذى عرض العام الماضى، وشاركه بطولته: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، محمد ثروت، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج وائل عبد الله.