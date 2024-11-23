الخليج اليوم .. "سيتي بنك" يحصل على رخصة لتأسيس مكتب إقليمي له في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حصل بنك "سيتي جروب" الأمريكي على موافقة على تأسيس مكتب إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض.

وتتطلع المملكة إلى جذب المزيد من المكاتب الإقليمية للشركات عبر تقديم إعفاءات ضريبية لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتلزم حزمة قواعد جديدة في المملكة الشركات الأجنبية بإقامة مكاتب إقليمية في السعودية أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية بمئات المليارات من الدولارات.

وأوضحت المذكرة أن عملاق وول ستريت حصل على الموافقة على تدشين مكتبه الإقليمي من وزارة الاستثمار السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لسيتي جروب في السعودية فهد الدويش، في المذكرة إن هذا الإنجاز "يمثل قفزة كبيرة لفرعنا في السعودية ونتطلع إلى استمرار النمو في المملكة".

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء خبر حصول سيتي جروب على الرخصة في وقت سابق من يوم الجمعة.

يذكر أن عملاقة وول ستريت "غولدمان ساكس" حصلت على رخصة في مايو أيار لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض.

المصدر: وكالات