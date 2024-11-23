شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرُ الخارجية العماني يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطوُّرات الأوضاع في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزيرُ الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التزامهما بتحقيق السلام العادل عبر حلّ الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لاستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتبادل البوسعيدي وبلينكن، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، وجهات النظر حول تطوُّرات الأوضاع في المنطقة وخاصة في غزّة ولبنان واليمن، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأكد البوسعيدي، أهمية استمرار الحراك السياسي الدبلوماسي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، ووقف معاناة المدنيين.

وعلى الصعيد الثنائي.. أشاد الجانبان بعلاقات التعاون القائمة وسُبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة ودعمًا للأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتذليل العقبات والتحدّيات لصالح الاستقرار والأمن الإقليمي.