"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية

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القاهرة - سامية سيد - أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تلك المواقع.



وأكدت الايسيسكو- في بيان، اليوم الجمعة- ضرورة التصدي بشكل قاطع لجميع أعمال التخريب والتدمير، التي تستهدف مواقع التراث اللبناني، ومواجهة المخاطر الجمة التي تلوح في الأفق بشأنها.



ودعت "الإيسيسكو" إلى تعاون دولي شامل وفعال بين كل الأطراف المعنية بالتراث من مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، لمواجهة هذه المخاطر والحرص على عدم امتدادها إلى مواقع تراثية أخرى، وتؤكد تسخير ما تمتلكه من خبرات ومعرفة لتعزيز حفظ المواقع التاريخية اللبنانية، والعمل على إجراء تقييم لحجم الأضرار التي لحقت بها وحصرها وتنفيذ تدابير فورية لحمايتها.



وجددت المنظمة، التزامها بالتعاون مع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين، لتطوير وتنفيذ استراتيجيات لحفظ وترميم تراث لبنان الغني والمتنوع، ومؤكدة استعدادها التام للتعاون مع الأطر الفاعلة في حفظ وتثمين التراث على المستوى الدولي لضمان بقاء الكنوز الثقافية للأجيال القادمة.



كما أكدت "الإيسيسكو"، أهمية اعتماد نهج موحد على المستوى الدولي يلزم جميع الأطراف بالعمل على حماية التراث والمواقع الأثرية في مناطق النزاعات والحروب، ومنوهة بضرورة تسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي بالقيمة العالمية للتراث الثقافي والمسؤولية الجماعية لحمايته.