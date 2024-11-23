شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تدعو إلى الحفاظ على التراث اللبناني من مخاطر العدوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تعاون دولي شامل وفعال بين كل الأطراف المعنية بالتراث، لمواجهة المخاطر التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكدت المنظمة، ضرورة التصدي لجميع أعمال التخريب والتدمير التي تستهدف مواقع التراث اللبناني، والحرص على عدم امتدادها إلى مواقع تراثية أخرى. حماية المواقع التراثية في لبنان وشددت المنظمة على أهمية اعتماد نهج موحد على المستوى الدولي يلزم جميع الأطراف، بالعمل على حماية التراث والمواقع الأثرية في مناطق النزاعات والحروب عبر العالم.

كانت ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان، منذ أكتوبر 2023 إلى 3583 قتيلًا و15244 مصابًا.

