شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والولايات المتحدة يبحثان التنسيق والتعاون حول الأولويات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم الجمعة بالرباط ، التنسيق والتعاون بين البلدين حول الأولويات الإقليمية والعالمية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط - عقب المباحثات - إن الولايات المتحدة تقدر الدعم المستمر والقيم للعاهل المغربي الملك محمد السادس، للقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن هذا الدعم "له دور أساسي في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية سواء بالمنطقة أو بإفريقيا".

وذكرت ليف أن "الولايات المتحدة تقدر الصوت الحاسم للمغرب في النهوض بشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا، وكذا ريادة المغرب التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية في غزة"، مضيفة أن التزام المغرب طويل الأمد لخدمة التعايش يعد مثالا مهما في هذا السياق.



وأضافت أن "المغرب يعد أحد أعرق وأقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرة إلى أن مباحثاتها مع ناصر بوريطة تناولت سبل تعميق العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة.