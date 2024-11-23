شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. حالات وفاة لأطفال وكبار في السن بسبب الجوع والان نبدء بالتفاصيل

مستشفى كمال عدوان

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الجوع وسوء التغذية

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب ثمانية بجروح بينهم أطفال في قصف للاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا شمال القطاع إلى قصف مباشر أسفر عن وقوع إصابات بين الكوادر الطبية.في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 40 شهيدًا وعشرات الجرحى.كما استشهد أربعة فلسطينيبن وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين عند بوابة مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع.في السياق، أكدت مستشفيات قطاع غزة، تسجيل حالات وفاة لأطفال وكبار في السن بسبب الجوع وسوء التغذية، في ظل استمرار نقص الغذاء والمواد التموينية.وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية أوصرين جنوب مدينة نابلس، وبلدة سلواد شرق رام الله.