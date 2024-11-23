وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 01:27 صباحاً - توفيت منذ قليل والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت قد دخلت المستشفى في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية.

ونعت الفنانة منة فضالي الفقيدة عبر حسابها على الفيس بوك قائلة: لا حول ولا قوه إلا بالله حببتي ربنا يصبر قلبك و يرحمها برحمته ربنا يقويكي على فراقها في ذمه الله والدة صديقتي مي عز الدين، ربنا يرحمك طنط مها كنتي جميله وطيبه ارجو قراءه الفاتحة.



وكشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

مي عز الدين - الصورة من حسابها على انستغرام

وطالبت الفنانة مي عز الدين، مؤخرا جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد التعرض لوعكة صحية جديدة.

وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام: أرجو الدعاء لوالدتي، ولم تكشف أي تفاصيل حول الحالة الصحية لوالدتها.

يذكر أن مي عز الدين سبق وأثارت قلق جمهورها في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيه وقتها: "في غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدى ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل".

مي عز الدين - الصورة من حسابها على انستغرام

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها مي عز الدين الدعاء لوالدتها، فقد سبق لها أن فعلت ذلك في يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” قائلة: “أرجو الدعاء لأمي بالشفاء”.

وأشارت مصادر مقربة من عائلة مي عز الدين إلى خضوع والدتها لجلسات غسيل الكلى بشكل دوري في الشهور الأخيرة.

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