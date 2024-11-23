شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يغنى أجمل تترات المسلسلات فى دار الأوبرا 12 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ليلة تجمع بين الأصالة والإبداع يحيى الفنان الكبير على الحجار حفلا غنائياً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث سيعيد لنا أجمل ذكريات الدراما المصرية وأفضل تترات المسلسلات.

يذكر أن الفنان على الحجار يشارك فى الوقت الحالى فى مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج المسرح القومي، بإدارة الدكتور أيمن الشيوي، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، ويشاركه في البطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، دنيا النشار، مايكل سيدهم، أسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.