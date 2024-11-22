ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد داود عن كواليس فيلم "الهوى سلطان" إلى جانب الممثلة المصرية منة شلبي.

وقال أحمد داود: "علاقتنا ببعض كفنانين حلوة وإحنا أصحاب جدا لكن الكواليس مكنتش حلوة كانت صعبة في وقت كتير كنا بنتعصب ونتوتر ونقفش. ممكن أنا أتعصب أوي ومنة شلبي تهديني و ممكن منة تتجنن وأنا أهديها وإحنا بنعمل حالة الفيلم مكنتش الدنيا بسيطة ودا اللي كنت مستغربة لما قريت الفيلم حسيت أنه بسيط ولذيذ لكن كواليسه كانت صعبة كل المشاهد تقيلة جدا ومرهقة في التصوير وكانت مرهقة علينا في التعاملات".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داود عن كواليس "الهوى سلطان": "لم تكن سهلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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