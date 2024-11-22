معجب يعترف بحبه لـ أصالة.. وهي تهدده بزوجها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لطيف للغاية للفنانة السورية أصالة، خلال حفلها في موسم الرياض الذي حمل عنوان "جلسة أصالة" وتصدر الترند.



وصرخ أحد المعجبين من بين الحضور: "بحبك" بصوت عالي، حتى تقوم بتهديده بزوجها بأسولب فكاهي قائلة: "ماش، حسابك عند جوزي بقى".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة أثناء حفلها الأخير ضمن حفلها في فعاليات موسم الرياض "جلسة أصالة".

وتظهر أحلام وهي تتقدم نحو المسرح لتلقي التحية على أصالة التي تركت مكانها لتتقدم نحوها وترد عليها السلام، ووجه العديد من الرواد تحية شكر لموسم الرياض الذي يجمعنا دائماً على لحظات استثنائية لا تُنسى، مشيرين إلى أنه يُظهر لنا أجمل ما في الفن.

وقدمت أصالة خلال حفلها باقة من أغانيها وسط تفاعل كبير من جمهورها ومحبيها الذين إستمتعوا بليلة طربية أصيلة.