ملكة جمال لبنان لعام 1999 تفقد أغلى الناس.. وهذه رسالتها له

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ملكة جمال لبنان لعام 1999 نورما نعوم، عبر حسابها الخاص، عن رحيل والدها إلياس نعوم.

وشاركت نورما الجمهور، صورة لها برفقة والدها وإبنتيها، وعلقت قائلة: "رحلت عنا باكرا".

وأقيمت الصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة الواقع فيه 22 من شهر تشرين الثاني، في كنيسة مار إلياس، وتم تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة لغاية الساعة السادسة مساء. كما تقبل التعازي يوم غد السبت، في كنيسة مار الياس جسر الباشا، إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

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