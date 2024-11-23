شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: روحت ليوسف شاهين أطلب العمل معه قالى أنت مين؟ وشغلنى بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج الكبير يسري نصر الله، عن طريقة كتاباته فى السينما، قائلا: "كنت بكتب بطريقة عن اللى بحبه فى السينما، وأحدد ما سأكون عليه فى الأفلام، وبعدها تعرفت على المخرج يوسف شاهين، فى أول تعامل عندما صور فيلم "عودة الابن الضال" فى 1975، ثم دخلت السينما لمشاهدته وشد إعجابى وشفته حوالى 4 مرات وكتبت عنه دراسة".

وأضاف يسرى نصر الله خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، في أول ظهور له بعد تكريمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الفيلم أدهشنى وانبهرت به، لأن به نبرة لشخص يتحدث عما يحدث فى مصر فى ذلك الوقت.

وتابع يسرى نصر الله: "نشرت صفحة كاملة فى أحد الصحف عن سبب تقديم يوسف شاهين لهذا الفيلم"، مضيفا: "المخرج سمير نصر طلب منى العمل مع يوسف شاهين، فذهبت لبيروت لتصفية كل أوضاعى هناك والعودة للقاهرة، وذهبت بالفعل ليوسف شاهين فقال لى: (انت مين؟)، ابقى عدى عليا فى المكتب، وبعدما جلست معه قال لى هتشتغل معايا وأوعى تقول إنك هتعمل إيه معايا، فقدمت معه فيلم (الوداع يا بونابرت) وكنت مساعد مخرج". أكد يسرى نصر الله: "عملت مساعد مخرج ومساعد سيناريو مع أهم مخرج فى العالم".