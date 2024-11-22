مايا رعيدي تعبر عن شوقها لبلدها بهذه الصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي الجمهور، مجموعة صور عبرت من خلالها عن شوقها لبلدها لبنان، ناشرة لقطات لها من زيارتها في الصيف، ولقطات للبنان.



وعلقت مايا رعيدي على المنشور قائلة: "أعيدوني إلى لبنان".

وكانت قد إحتفلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي بعيد ميلادها، مشاركة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص.

وإختارت مايا رعيدي لهذه المناسبة فستاناً باللون الأسود، طويلاً وضيقاً وبفتحة كشفت عن بطنها وظهرها، ورشاقتها.

وعلقت مايا رعيدي على المنشور قائلة: "عام أكبر، وقرب أكثر من الأحلام".