شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.

وشملت محافظات أبو عريش، وفرسان، والعيدابي، والعارضة، وهروب ومركزي الحقو والكدمي، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1859957842607747131?ref_src=twsrc%5Etfw