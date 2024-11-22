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طقس السعودية.. أمطار غزيرة على جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.
وشملت محافظات أبو عريش، وفرسان، والعيدابي، والعارضة، وهروب ومركزي الحقو والكدمي، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1859957842607747131?ref_src=twsrc%5Etfw
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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