علي الخطيب بحث مع وفد من مجمع اهل البيت العالمي في ايران أعباء النزوح

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، وفدا من مجمع اهل البيت العالمي في الجمهورية الاسلامية الايرانية. وجرى خلال اللقاء التداول في الظروف الراهنة في لبنان، في ظل العدوان الصهيوني المستمر وانعكاساته على مختلف المستويات، لا سيما على الصعيد الانساني لجهة النزوح الحاصل واعبائه والمساعدات المطلوبة لإغاثة النازحين.

وقد تبادل العلامة الخطيب والوفد المعلومات حول الجهود المبذولة على هذا الصعيد من قبل المجلس الاسلامي الشيعي وبعثات المجمع في لبنان وفي سوريا، واكد الوفد الاستمرار بهذه الجهود في جميع المناطق، حيث أضاء العلامة الخطيب على بعض الثغرات في عمليات الاغاثة، فوعد الوفد بالعمل على سد هذه الثغرات.