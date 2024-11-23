حزب الله: اشتباكات عنيفة في الجبين حتى الساعة واستهدفنا تجمعًا لقوات العدو عند الأطراف الشرقية للخيام للمرّة الثامنة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، يخوض مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين منذ الساعة 08:25 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان.

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:45 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثامنة، بصليةٍ صاروخية.