شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة عاتية في كاليفورنيا.. أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع الكهرباء

الدمام - شريف احمد - استمرت عاصفة عاتية في التسبب في هطول ثلوج كثيفة وأمطار قياسية، الجمعة، أثناء تحركها عبر شمالي كاليفورنيا، ما أدى إلى إغلاق الطرق وإجلاء السكان في بعض المناطق، بعد مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في شمال غرب المحيط الهادئ.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار خطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الصخرية، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار سان فرانسيسكو.وفي ولاية واشنطن، ظل ما يزيد على 185 ألف شخص - معظمهم في منطقة سياتل - بدون كهرباء بينما كانت الطواقم تعمل على تطهير الشوارع من الخطوط الكهربائية والأغصان المتساقطة والحطام.وقال مسؤولو المرافق إن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي بدأت يوم الثلاثاء قد تستمر حتى السبت.