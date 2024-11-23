شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر الجاري بقدر أقل من المتوقع سابقًا.

ويعكس هذا الأمر الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حول مسار الاقتصاد بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. ثقة المستهلكين في أمريكا وبحسب بيانات جامعة ميشيجان، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين النهائي في نوفمبر الجاري 1.3 نقطة عن الشهر الماضي ليصل إلى 8ر71 نقطة.

وفي حين أن الرقم الأحدث للمؤشر لا يزال هو الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي، لكنه أكثر اعتدالًا من القراءة الأولية البالغة 73 نقطة، المبنية على أساس الردود التي جُمعت قبل الانتخابات مباشرة. مقياس الثقة وارتفع مقياس الثقة بين الجمهوريين في نوفمبر الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021.

بينما انخفض المؤشر لدى الديمقراطيين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام واحد، كما تراجع مؤشر الثقة بين السياسيين المستقلين.