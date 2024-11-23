شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة أحداث البورصة هذا الأسبوع أبرزها عزل الرئيس التنفيذى لشركة فتنس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال هذا الأسبوع، على رأسها انعقاد الجمعية العامة العادية لـ6 شركات فتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والتشخيصية-راميدا، وتعليم لخدمات الإدارة، والمهندس للتأمين، والمطورون العرب القابضة، وتوزيع 6 شركات مصر للأسمنت-قنا، ومصر لصناعة الكيماويات، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والقناة للتوكيلات الملاحية، والشرقية-إيسترن كومباني، كوبونات نقدية.

ويبدأ الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة فتنس برايم للأندية الصحية، بعزل الرئيس التنفيذي سامح حسني المنجوري، الرئيس التنفيذي للشركة من منصبه، مع عدم إبراء ذمته، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للائحة النظام الأساسي للشركة، وكانت فتنس برايم للأندية الصحية، قد أعلنت استقالة سامح حسني المنجوري الرئيس التنفيذي للشركة من منصبه وعضوية مجلس الإدارة، كما تقدمت مها فوزي باستقالتها من عضوية مجلس الإدارة.

وفي نفس اليوم تنظر محكمة الاستئناف، القضية رقم 5675 لسنة 2022 المقامة من قبل أشرف محمود الضبع ضد الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، للمطالبة بتعويض أتعاب بمبلغ 3.38 مليون جنيه عن إدارة أعمال اكتتاب.

ويوم الأحد تعقد الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، للتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقواعد الحوكمة واعتماد مجلس إدارة الشركة المعد طبقًا للمادة 40 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية، وتقريري مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد الحوكمة، والتصديق على القوائم المالية للشركة، وحساب توزيع الأرباح المقترح عن 2023/2024، وتحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت ومرتبات عن المجلس واللجان المنبثقة، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

كما تناقش الجمعية ترحيل المتبقي من مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2023/2024 إلى الأرباح المرحلة، واعتماد زيادة المنحة الاستثنائية المقررة للعاملين إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، وتعجيل صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وتقرير صرف منحة خاصة للعاملين اعتبارًا من أول مارس 2024، في ضوء رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه، وفقًا للقواعد المنظمة لها، والتصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2024/2025 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه، وانتخاب مجلس إدارة الشركة وفقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

ويوم الإثنين، ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركات ومصر لصناعة الكيماويات، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بواقع 4 جنيهات للسهم الأول، 0.57 جنيه للسهم الثاني، 1.72 جنيه للسهم الثالث، فيما تصرف الشركة الشرقية إيسترن كومباني القسط الثاني من الكوبون النقدي بقيمة 1 جنيه.

ويوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والتشخيصية-راميدا، للنظر في تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية.

وفي نفس اليوم، تنظر المحكمة الاقتصادية، يوم 26 نوفمبر، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد شركة سبيد ميديكال رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، والعضو المنتدب السابق والحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة تعليم لخدمات الإدارة، للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس عام 2024، والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عليها للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس عام 2024، وتقرير حوكمة الشركة، وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح، وتحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة تعليم، طبقًا لنتائج أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

كما تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المهندس للتأمين، للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وعرض تقرير المراقب الخارجي، ومشروع توزيع الأرباح طبقًا لاقتراح مجلس إدارة، والنظر في استخدام 150 مليون جنيه لزيادة رأس مال الشركة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة طبقًا للتصويت التراكمي، فيما تنظر الجمعية غير العادية تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة، وتعديل المواد 1،3،55،56،62.

وتعقد شركة المطورون العرب القابضة، الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 772.4 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون جنيه موزعة على عدد 6.2 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم الواحد عن طريق قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، وتتم الزيادة نقدًا مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من إدارة الشركة في هذا الشأن، والنظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة، وفقًا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة.

وينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، لتوزيع كوبون نقدي رقم (53) بواقع 2.051 جنيه للسهم الواحد.