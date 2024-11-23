شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 81.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 9.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 27.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.2%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وأسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 4.9%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، و1.3 مليار جنيه، بنسبة 4.3%، 4%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.