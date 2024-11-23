حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا في بلدة الجبين واستهدفنا مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية

اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:50 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:05 من ليل الجمعة السبت 23-11-2024، مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية".