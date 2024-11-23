بخاري التقى كتلة "اللقاء التشاوري النيابي المستقل" في اليرزة

إستقبل سفير السعودية لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، على العشاء في مقر إقامته في اليرزة اليوم، كتلة "اللقاء التشاوري النيابي المستقل"،والتي تضم النواب: الياس بو صعب ، إبراهيم كنعان ، آلان عون وسيمون ابي رميا.
وجرى خلال اللقاء البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة،وما آلت إليه المساعي لوقف النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
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