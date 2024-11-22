أسماء جلال تعلق على تشبيهها بـ سعاد حسني.. هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية أسماء جلال على تشبيهها بـ الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، مؤكدة أنها خط أحمر بالنسبة لها.

وقالت أسماء جلال: "مينفعش أي حد يتقارن بسعاد حسني معلش خط أحمر. بيقولوا إني شبهها بس مش مقتنعه خالص مفيش زيها مش هيجي زيها، مش هيجي زي ملامحها ودلعها وشطارتها يعني، بحبها جدا".

وكانت أسماء قد أعلنت عن إطلاق حملة لجمع التبرعات بفساتين الزفاف، تزامنًا مع عرض فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" في دور العرض السينمائي. وشرحت جلال عبر فيديو عبر حسابها أن الفيلم يعكس حلم العديد من الفتيات في ارتداء فستان زفاف أبيض رغم الظروف الصعبة، ودعت المتابعين للتبرع بالفستان الذي لم يعودوا في حاجة إليه، بهدف مساعدة الفتيات لتحقيق هذا الحلم.

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