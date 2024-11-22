دانييلا رحمة تحتفل بعيد الإستقلال.. وتوجه رسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بعيد الإستقلال، وذلك عبر حسابها الخاص.

وكتبت دانييلا رحمة: "كل شي يتغير إلا حبنا لإلك. بعيد استقلالك ولو وجعنا كبير، منتمنالك السلام والقوة لترجع إنت الروح اللي فينا وتبقى عنوان للحياة".

وكانت دانييلا رحمة قد نشرت مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص برفقة الممثلة السورية ديمة قندلفت، على وقع أغنيات النجمة العالمية سيلين ديون، وذلك أثناء تواجدهما في حفل "ألف ليلة وليلة" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتظهر في الفيديو رحمة، الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تتمايل على وقع الأغنية، بينما تتفاعل معها قندلفت التي ظهرت وهي غير قادرة على السيطرة على مشاعرها، لتقوم بعدها بإحتضان رحمة وتذرف دموع الفرح.

وعلقت رحمة قائلة: "ما زلت لا أستطيع تجاوز هذه اللحظة، حلم طفولتي سيلين ديون".

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