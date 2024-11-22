شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن هدفها من إطلاق صاروخ باليستي جديد ضد أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الكرملين اليوم الجمعة هدف روسيا من إطلاق صاروخ باليستي تجريبي ضد أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يتعين فهم ذلك على أنه تحذير للغرب، قائلًا: "الجانب الروسي أظهر بوضوح قدراته". تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وأضاف أن قصف مدينة دنبيرو الأوكرانية كان نتيجة "قرارات متهورة" من جانب دول غربية.

وتابع، أن روسيا اضطرت للرد، بعد أن أمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بصواريخ، وسمحت باستخدامها ضد الأراضي الروسية.

وواصل: "لقد حُددت الخطوط العريضة لرد إضافي، حال عدم أخذ مخاوفنا في الاعتبار بوضوح".

وتردد أن الصواريخ الجديدة متوسطة المدى، المستخدمة في دنيبرو، قادرة على التزود بأسلحة نووية.

وأكد بيسكوف أيضا، أنه أبلغ واشنطن قبل وقت قصير من إطلاق سلاح جديد، يعرف باسم أوريشنيك. صواريخ باليستية روسية وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا جديدًا متوسط المدى على أوكرانيا، أمس الخميس، ردًا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية قادرة على ضرب عمق روسيا.

وفي خطاب متلفز للأمة الروسية، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، لن تكون قادرة على إيقاف الصاروخ الجديد، الذي قال إنه يحلق بسرعة 10 ماخ، والذي أطلق عليه اسم "أوريشنيك" - وهي كلمة روسية تعني شجرة البندق.

وأضاف بوتين، أن هذا الصاروخ يمكن أيضا استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا تستخدم صواريخها لمهاجمة روسيا.

وتابع بوتين في أول تعليق له منذ منح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا الضوء الأخضر هذا الشهر، لاستخدام صواريخ اتاكمز الأمريكية لضرب أهداف محدودة داخل روسيا.

وقال: "نعتقد أن لدينا الحق في استخدام أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد منشآتنا".