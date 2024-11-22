بو عاصي تفقد مكان القصف في عين الرمانة

توجه النائب بيار بو عاصي، فور تبلغه نبأ قصف مبنى في عين الرمانة، لمعاينة الأضرار، وتفقد المواطنين وممتلكاتهم، حيث الأضرار المادية كبيرة، ولكن الجميع بخير والحمد لله.
وفي تصريح لقناة "الحدث" من مكان المبنى المستهدف بالقصف الإسرائيلي، اشار بو عاصي، الى ان "كل لبنان بلدنا ونتألم من أجله. يجب ألا يعرّض مسؤولو حزب الله الناس للخطر وعليهم الابتعاد عن الأماكن السكنية رأفة بالمواطنين"، مذكراً بما حصل في أيطو وعلمات وبرجا.
وجال بو عاصي في شوارع عين الرمانة، طالباً من السكان بأخذ الإبلاغات عن اقتراب استهداف منطقة بأقصى درجات الجدية.
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