معاريف: هجمة مسيرات استثنائية من لبنان وسلاح الجو يتعقب 5 أهداف جوية مشبوهة

تحدثت صحيفة "معاريف" عن هجمة مسيرات استثنائية من لبنان، وسلاح الجو يتعقب 5 أهداف جوية مشبوهة.
وفي السياق، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار تدوي مجددا في نهاريا وبلدات عدة بالجليل الغربي بعد تسلل مسيرة. كما اشارت الى ان صفارات الإنذار تدوي بخليج حيفا بعد رصد تسلل مسيرة.
وفي السياق، اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى انه لا تزال المحاولات الفاشلة لإسقاط طائرات حزب الله المسيرة مستمرة، وصواريخ القبة تتساقط وتنفجر على الأرض شمال اسرائيل.
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