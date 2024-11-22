هشام فواز: سقط 6 شهداء مع مدير مستشفى دار الأمل الجامعي ومن غير المقبول أن يستمر هذا الإستهداف

إعتبر رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة هشام فواز أن "دار الأمل ليست أي مستشفى، وما يحدث مسلسل طويل ويومي من دون أي رادع."
وفي حديث للـLBCI، أشار فواز إلى أن "العدو الصهيوني يستهدف القطاع الصحي بشكل مباشر،" مشددًا على أنه "من غير المقبول أن يستمر هذا الإستهداف."
وناشد "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك فورًا،" قائلًا إن "هذه الإستهدافات لا يمكن أن تستمر، وقد سقط 6 شهداء مع مدير مستشفى دار الأمل الجامعي علي علام." ولفت إلى أن "وزارة الصحة تعمل على أكثر من ملف، وحتى الآن الوضع لا يزال تحت السيطرة."
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