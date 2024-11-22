المنار: هجوم كبير بالمسيرات الإنقضاضية على تحركات القوات الاسرائيلية في الخيام

تحدثت قناة "المنار" عن هجوم كبير بالمسيرات الإنقضاضية على تحركات القوات الاسرائيلية في الخيام. واشارت صحيفة "الاخبار" الى ان مُسيّرات تتفجر في أطراف بلدة الخيام حيث تتجمع قوات الجيش الإسرائيلي، وسماع أصوات تحليق للمروحيات المعادية.

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