الجيش الإسرائيلي: رصد هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان ولا يزال الحدث مستمرّا

اشار الجيش الإسرائيلي الى رصد هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان، ولا يزال الحدث مستمرّا.

واشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى دوي صافرات الإنذار في عشرات البلدات شمالي البلاد بينها عكا والمزرعة وأبو سنان، كما دوت صافرات الإنذار في نهاريا وفي شلومي ومحيطها.