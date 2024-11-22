استهجنت نقابة اطباء لبنان في بيروت استمرار العدو الاسرائيلي بقصف المراكز الصحية والاستشفائية وملاحقة الاطباء الى اماكن اقاماتهم، "بحيث ادت غارة إسرائيلية على مبنى في دورس الى إستشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي الذي كان داخله مع عدد من الأشخاص" .
ونعت النقابة في بيان، مجلسا وادارة واعضاء الشهيد الدكتور علي ركان علام والاطباء "الذين كانوا برفقته وكل الشهداء الابرار الذين قدموا انفسهم قربانا على مذبح الوطن وتمنت الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى".
واكدت النقابة ان "هذه الاعتداءات الاثمة وغيرها لم ولن تثن الاطباء عن القيام بواجبهم الانساني واستمرارهم في مواجهة التحديات" .
وختمت: "ليست المرة الاولى التي يقدم فيها القطاع الطبي شهداء واجب ولن تكون الاخيرة بل سيبقى في الصفوف الامامية لمواجهة التحديات ومعالجة المصابين والمرضى".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الاطباء دانت استمرار استهداف المراكز الصحية والاستشفائية ونعت مدير مستشفى دار الأمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.