نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني، بان المؤسسة الأمنية أوصت بالتوصل لاتفاق مع لبنان والقرار الآن بيد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني: المؤسسة الأمنية أوصت بالتوصل لاتفاق مع لبنان والقرار الآن بيد نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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